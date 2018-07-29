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Ученые: Пессимисты-одиночки имеют самый высокий уровень IQ

Ученые после сбора информации из разных стран мира выяснили, что человеческий интеллект можно заметить с помощью внешних признаков. Также они узнали, что пессимисты-одиночки имеют самый высокий уровень IQ.

Дети, которые быстро растут, имеют все шансы для успешной сдачи тестов и экзаменов, а также высокие и стройные особы часто являются интеллектуалами. Среди лиц, склонных к полноте, таких собратьев намного меньше. Умные люди имеют длинный безымянный палец и светлые глаза, а темные оттенки органов зрения говорят о хитрости и смышлености владельца. Ценители тишины и одинокого образа жизни способны делать анализ любых жизненных событий и превосходят других индивидуумов в саморазвитии.

Ученые: Пессимисты-одиночки имеют самый высокий уровень IQ


Также они читают литературу разных направлений, занимаются музыкой и вокалом, но еще часто являются старшими детьми в семье. Спортсмены не блещут высокими показателями IQ, а индивидуумы с интеллектом знают много нецензурных выражений, однако не спешат применять их во время беседы с обычными сверстниками.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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