Ученые: Пессимисты-одиночки имеют самый высокий уровень IQ

Дети, которые быстро растут, имеют все шансы для успешной сдачи тестов и экзаменов, а также высокие и стройные особы часто являются интеллектуалами. Среди лиц, склонных к полноте, таких собратьев намного меньше. Умные люди имеют длинный безымянный палец и светлые глаза, а темные оттенки органов зрения говорят о хитрости и смышлености владельца. Ценители тишины и одинокого образа жизни способны делать анализ любых жизненных событий и превосходят других индивидуумов в саморазвитии.Также они читают литературу разных направлений, занимаются музыкой и вокалом, но еще часто являются старшими детьми в семье. Спортсмены не блещут высокими показателями IQ, а индивидуумы с интеллектом знают много нецензурных выражений, однако не спешат применять их во время беседы с обычными сверстниками.