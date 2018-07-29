Космоплан VSS Unity разогнали до рекордных скоростей
Компания Virgin Orbit Ричарда Брэнсона в очередной раз провела успешные испытания космоплана SpaceShipTwo VSS Unity, который будет использоваться для отправки туристов в суборбитальный полет. Отмечается, что в этот раз специалистам удалось разогнать аппарат до рекордных скоростей.
Скорость полета космоплана составила 2,47 Маха, то есть практически 3000 км/час. Управлением VSS Unity занимались пилоты Дейв Маккей и Майк Мазуччи. Известно, что сначала самолет WhiteKnightTwo доставил аппарат на высоту 14,2 километра. Двигатель VSS Unity отработал 42 секунды и за это время развил вышеуказанную скорость. Стоит отметить, что на этот раз пилоты добрались до высоты 52 километра над уровнем моря.
Напомним, что перед этим Virgin Orbit провела успешные испытания в мае в рамках второго полета суборбитального аппарата. Тогда показатели скорости и достигнутой высоты оказались немного скромнее – 1,9 Маха и 35 километров над уровнем моря.