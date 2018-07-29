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Эксперты рассказали, почему на кабриолете можно ездить без шлема, а на мотоцикле – нельзя

Эксперты рассказали, почему можно ездить без шлема на кабриолете, а на мотоцикле нельзя.

Эксперты рассказали, почему на кабриолете можно ездить без шлема, а на мотоцикле – нельзя


Согласно пункту 24.8 ПДД, велосипедисты, мотоциклисты, водители мотороллеров должны управлять в шлеме своим транспортом. Хотя водители кабриолета ездят без так называемой крыши над головой, они могут ездить законно без шлема. Специалистами была озвучена причина данной «несправедливости». Эксперты отмечают, что современные кабриолеты представляют собой высокотехнологичные машины с продуманной защитой. Если кабриолет перевернется, конструкция авто, а также разнообразные средства безопасности могут спасти водителя/пассажиров, если те пристегнуты. Специалисты отмечают, что попадание на ходу в кабриолет почти невозможно. Из этого следует, что в авто без верха не нужен шлем.

О мотоциклах этого сказать нельзя. Водитель мотоцикла гораздо менее защищен. Незначительный удар, «столкновение» с насекомым встреча с ямой на дороге могут завершиться в итоге настоящей трагедией. Вследствие этого голову мотоциклиста должен защищать шлем.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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