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Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его супруги Марии Мельниковой на фестивале в Баку

Музыкант вместе с Марией Мельниковой тоже прошел по красной дорожке на фестивале в Баку, опубликовав фото в Instagram. Поклонники рэпера Мота раскритиковали неудачный наряд его супруги, отметив, что она выглядит иначе, чем в других сюжетах.

Избранница певца надела короткое белое платье, дополненное босоножками на небольшом каблуке. Но оно подчеркнуло некрасивые ноги Марии вместе с другими нюансами фигуры. Разочарованные подписчики отметили, что девушка использует фотошоп, чтобы показать все свои достоинства, но сейчас показала себя в настоящем виде.

Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его супруги Марии Мельниковой на фестивале в Баку


Пользователи сетей посоветовали супруге Мота изменить гардероб и найти себе хорошего стилиста. Раньше они были рады, что красавица после рождения наследника Соломона быстро привела фигуру в порядок, но сейчас они не уверены в правдивости такой информации.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:28
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