Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его супруги Марии Мельниковой на фестивале в Баку

Избранница певца надела короткое белое платье, дополненное босоножками на небольшом каблуке. Но оно подчеркнуло некрасивые ноги Марии вместе с другими нюансами фигуры. Разочарованные подписчики отметили, что девушка использует фотошоп, чтобы показать все свои достоинства, но сейчас показала себя в настоящем виде.Пользователи сетей посоветовали супруге Мота изменить гардероб и найти себе хорошего стилиста. Раньше они были рады, что красавица после рождения наследника Соломона быстро привела фигуру в порядок, но сейчас они не уверены в правдивости такой информации.