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Дениса Майданова забыли за время его выступлений в Донецке и Луганске

Анна Семенович и Денис Майданов приехали в Луганск и Донецк, чтобы выступить на концерте в честь Дня работника торговли. Однако Дениса Майданова не узнали на фотографии с Анной Семенович.

Дениса Майданова забыли за время его выступлений в Донецке и Луганске


В Instagram Анна Семенович выложила фотографию, на которой она запечатлена во время ужина в компании Дениса Майданова. По словам певица, артисты между собой дружат поэтому, съев свою порцию, Денис Майданов принялся доедать еду Анны.

Подписчики певицы отнеслись с юмором к фотографии, потому что сами часто бывали в аналогичной ситуации. Однако многие фоловёры в комментариях спрашивали, с кем это Анна Семенович разделяет трапезу. Стоит напомнить, что Денис Майданов имеет звание Заслуженного артиста Российской Федерации, однако многие забыли певца, после того как он выехал из страны на гастроли.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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