Дениса Майданова забыли за время его выступлений в Донецке и Луганске

В Instagram Анна Семенович выложила фотографию, на которой она запечатлена во время ужина в компании Дениса Майданова. По словам певица, артисты между собой дружат поэтому, съев свою порцию, Денис Майданов принялся доедать еду Анны.Подписчики певицы отнеслись с юмором к фотографии, потому что сами часто бывали в аналогичной ситуации. Однако многие фоловёры в комментариях спрашивали, с кем это Анна Семенович разделяет трапезу. Стоит напомнить, что Денис Майданов имеет звание Заслуженного артиста Российской Федерации, однако многие забыли певца, после того как он выехал из страны на гастроли.