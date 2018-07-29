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В Роскосмос сообщили о дате старта второго этапа миссии ExoMars

Представители государственной корпорации раскрыли дату начала второго этапа совместной российско-европейской миссии ExoMars. Сообщается, что старт намечен на 25 июля 2020 года.

В Роскосмос сообщили о дате старта второго этапа миссии ExoMars


Сотрудники службы по работе с прессой компании Роскосмос сообщили о том, что обе стороны провели переговоры и выбрали подходящую дату для старта миссии.

Ожидается, что за девять следующих месяцев специалистам из НПО имени Лавочкина нужно будет провести вибродинамические и тепловые испытания модели космического модуля. Кроме этого инженерам необходимо осуществить ряд огневых и гидродинамических испытаний.

Помимо этого объединенная группа проекта ExoMars-2020, в которую будут входить представители НПО имени С. А. Лавочкина, ЦНИИмаш, TASI (Италия) и ESA (Евросоюз), проведет экспериментальные наземные отработки перелетного и десантного модулей.

Стоит напомнить, что российская сторона занимается разработкой посадочной платформы, а европейские инженеры создают посадочный аппарат и марсоход.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
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