В Роскосмос сообщили о дате старта второго этапа миссии ExoMars

Сотрудники службы по работе с прессой компании Роскосмос сообщили о том, что обе стороны провели переговоры и выбрали подходящую дату для старта миссии.Ожидается, что за девять следующих месяцев специалистам из НПО имени Лавочкина нужно будет провести вибродинамические и тепловые испытания модели космического модуля. Кроме этого инженерам необходимо осуществить ряд огневых и гидродинамических испытаний.Помимо этого объединенная группа проекта ExoMars-2020, в которую будут входить представители НПО имени С. А. Лавочкина, ЦНИИмаш, TASI (Италия) и ESA (Евросоюз), проведет экспериментальные наземные отработки перелетного и десантного модулей.Стоит напомнить, что российская сторона занимается разработкой посадочной платформы, а европейские инженеры создают посадочный аппарат и марсоход.