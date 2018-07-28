Эксперты: Бюджетный iPhone 9 не получил поддержку пользователей

Пользователи iPhone негативно восприняли новость о выпуске новой бюджетной модели. По мнению большинства опрошенных, "яблочный" смартфон должен подчёркивать статус и богатство владельца. Также большинству респондентов не понравилась комплектация гаджета. iPhone 9 получил основную одинарную камеру и LCD-экран, тогда как популярные модели компании выпускаются с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. 35% участников опроса подчеркнули, что размер экрана играет важную роль в выборе смартфона.Эксперты отмечают, что 18% респондентов отдали предпочтение второму поколению iPhone X. 14% опрошенных поддержали выпуск бюджетного iPhone 9 с диагональю экрана 6,1 дюйма. В 2018 году Apple презентует 3 новинки с размером экрана 5,8, 6,1 и 6,5 дюйма.