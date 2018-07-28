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Эксперты: Бюджетный iPhone 9 не получил поддержку пользователей

Эксперты провели исследование, показавшее, что идея создания бюджетного iPhone 9 не нравится большинству пользователей. По мнению опрошенных, смартфон этой компании должен быть по-прежнему атрибутом, подчёркивающим статус и богатство.

Эксперты: Бюджетный iPhone 9 не получил поддержку пользователей


Пользователи iPhone негативно восприняли новость о выпуске новой бюджетной модели. По мнению большинства опрошенных, "яблочный" смартфон должен подчёркивать статус и богатство владельца. Также большинству респондентов не понравилась комплектация гаджета. iPhone 9 получил основную одинарную камеру и LCD-экран, тогда как популярные модели компании выпускаются с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. 35% участников опроса подчеркнули, что размер экрана играет важную роль в выборе смартфона.

Эксперты отмечают, что 18% респондентов отдали предпочтение второму поколению iPhone X. 14% опрошенных поддержали выпуск бюджетного iPhone 9 с диагональю экрана 6,1 дюйма. В 2018 году Apple презентует 3 новинки с размером экрана 5,8, 6,1 и 6,5 дюйма.
 
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:50
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