Певица Валерия заинтриговала поклонников сообщением о походе с палатками в Instagram
Певица Валерия заинтриговала поклонников сообщением о походе с палатками в Instagram. Она всегда ассоциировалась у них с модными нарядами и сценой, но последние фото вызвали бурное обсуждение в сетях.
Звезда изучала качество необходимого предмета для такого мероприятия, находясь в магазине, после чего подписчики сразу отметили, что оно растянется на несколько дней. Они были немного шокированы желанием певицы Валерии спать на земле в лесу, став предупреждать ее о клещах и диких животных.
Знаменитость не стала отвечать на сообщения фанатов, а раньше говорила, что спорт не особо привлекает ее супруга. Пользователи сетей стали интересоваться, как Иосиф Пригожин отреагировал на идею своей избранницы, после чего решили дождаться новой информации от кумира.