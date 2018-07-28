АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой на фестивале “Жара”

Пользователи сетей активно обсуждают внешний вид звезд на фестивале “Жара”. Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой, считающих, что она сделала певца старше своих лет.

Исполнитель решил, что такой имидж принесет ему удачу, после чего показал свой внешний вид на фото в Instagram. Однако подписчики обратили внимание на реакцию его супруги Юлии, которая рядом со своим избранником смотрелась, как его дочь. После этого многие люди посоветовали Алексею Чумакову избавиться от растительности на лице, чтобы не доставлять дискомфорт любимой женщине.

Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой на фестивале “Жара”


Пользователи сетей оценили стройную фигуру Юлии Ковальчук, поразившей всех своим необычным нарядом. Они назвали ее настоящей красавицей, пожелав паре творческих успехов и позитивного настроения.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Никита Пресняков отметил годовщину свадьбы с
Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря
Поклонники были шокированы откровенным нарядом
Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета
Американский президент Томас Джефферсон 200 лет
Наследница Иосифа Пригожина Елизавета удивила
Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся
Ученые: Гравитационные волны заставляют облака
В США презентовали золотые Apple AirPods за $10
Наталья Подольская поразила поклонников роскошным
Татьяна Навка и Дмитрий Песков проводят отпуск в
Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить
Ученые: Дети могут стать связующим звеном в
Дмитрий Нагиев пожаловался поклонникам на сильную
Huawei презентует гнущийся современный смартфон
Облегающий наряд Кристины Орбакайте на фестивале
Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo
Сестра Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами о
Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в
Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его
Ученые назвали самые полезные для фитнеса растения
Глобальное потепление может оставить людей без
Просмотреть все новости