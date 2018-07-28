Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой на фестивале “Жара”

Исполнитель решил, что такой имидж принесет ему удачу, после чего показал свой внешний вид на фото в Instagram. Однако подписчики обратили внимание на реакцию его супруги Юлии, которая рядом со своим избранником смотрелась, как его дочь. После этого многие люди посоветовали Алексею Чумакову избавиться от растительности на лице, чтобы не доставлять дискомфорт любимой женщине.Пользователи сетей оценили стройную фигуру Юлии Ковальчук, поразившей всех своим необычным нарядом. Они назвали ее настоящей красавицей, пожелав паре творческих успехов и позитивного настроения.