Врачи нашли ошибки в медицинских рекомендациях ИИ IBM Watson

Первые тесты системы ИИ IBM Watson for Oncology провалились. Специалисты заметили многочисленные случаи ошибочного назначения препаратов предполагаемым пациентам. Разработчики согласились с медиками, что система требует доработки, такие ошибки неизбежны в проекте такого масштаба.Пока медики могут спать спокойно - машины не скоро смогут вытеснить их с места работы. На данный момент ИИ подходит лишь для систематизации и обработки медицинских данных пациентов. Также были сделаны некоторые успехи роботов в диагностировании заболеваний. Разработчики объясняют ошибки Watson for Oncology тем, что во время обучения системы были использованы сценарии, а не реальные истории больных.