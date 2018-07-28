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Врачи нашли ошибки в медицинских рекомендациях ИИ IBM Watson

Врачи провели тестирование работы ИИ IBM Watson. Оказалось, что машина допускает ошибки в медицинских назначения и рекомендациях. Похоже, врачам пока не стоит бояться, что их заменят роботами.

Врачи нашли ошибки в медицинских рекомендациях ИИ IBM Watson


Первые тесты системы ИИ IBM Watson for Oncology провалились. Специалисты заметили многочисленные случаи ошибочного назначения препаратов предполагаемым пациентам. Разработчики согласились с медиками, что система требует доработки, такие ошибки неизбежны в проекте такого масштаба.

Пока медики могут спать спокойно - машины не скоро смогут вытеснить их с места работы. На данный момент ИИ подходит лишь для систематизации и обработки медицинских данных пациентов. Также были сделаны некоторые успехи роботов в диагностировании заболеваний. Разработчики объясняют ошибки Watson for Oncology тем, что во время обучения системы были использованы сценарии, а не реальные истории больных.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 23:40
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