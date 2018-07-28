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Учёные: Слоны панически боятся пчёл

Учёные из Национального парка Крюгера провели наблюдения за жизнью слонов. Оказалось, что эти гиганты панически боятся маленьких пчёл.

Учёные: Слоны панически боятся пчёл


Учёные заметили странность в поведении саванных слонов. Животные предпочитают держаться подальше от пчёл. Согласно одной версии, слоны могут чувствовать на расстоянии феромоны, выделяемые насекомыми. Проведённый опыт подтвердил выводы специалистов. Биологи собрали феромоны пчёл в сосуд, позднее его завернули в носок и положили на тропе, по которой ходят слоны на водопой. 25 из 29 животных поспешили отойти подальше после изучения находки. Для чистоты эксперимента рядом с "заряженным" носком положили такой же, только чистый - слоны спокойно находились рядом с ним, а некоторые даже пробовали его "на зуб".

Учёные пришли к выводу, что причина панического страха слонов кроется в болезненных укусах пчёл. Разъярённые насекомые могли жалить животных в мягкие ткани век и хобота.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 23:30
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