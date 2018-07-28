Поклонники негативно отреагировали на фото Натальи Рудовой в купальнике из-за дряблого живота
Актриса наслаждается отдыхом и решила порадовать поклонников новым фото Instagram. Они негативно отреагировали на внешний вид Натальи Рудовой в купальнике из-за дряблого живота, написав об этом в комментариях.
Возможно, звезда просто приняла неудачную позу, пока позировала перед камерой возле бассейна. Подписчики сразу обратили внимание на растянутую кожу в столь пикантном месте Натальи Рудовой, после чего отметили, что такое зрелище можно увидеть только у многодетных матерей.
Пользователи сетей сразу посоветовали артистке обратить внимание на такую проблему и привести себя в порядок. Они считают, что знаменитость расслабилась и перестала заниматься спортом, но такой нюанс испортил впечатление от ее стройной фигуры.
Возможно, звезда просто приняла неудачную позу, пока позировала перед камерой возле бассейна. Подписчики сразу обратили внимание на растянутую кожу в столь пикантном месте Натальи Рудовой, после чего отметили, что такое зрелище можно увидеть только у многодетных матерей.
Пользователи сетей сразу посоветовали артистке обратить внимание на такую проблему и привести себя в порядок. Они считают, что знаменитость расслабилась и перестала заниматься спортом, но такой нюанс испортил впечатление от ее стройной фигуры.