АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Поклонники негативно отреагировали на фото Натальи Рудовой в купальнике из-за дряблого живота

Актриса наслаждается отдыхом и решила порадовать поклонников новым фото Instagram. Они негативно отреагировали на внешний вид Натальи Рудовой в купальнике из-за дряблого живота, написав об этом в комментариях.

Возможно, звезда просто приняла неудачную позу, пока позировала перед камерой возле бассейна. Подписчики сразу обратили внимание на растянутую кожу в столь пикантном месте Натальи Рудовой, после чего отметили, что такое зрелище можно увидеть только у многодетных матерей.

Поклонники негативно отреагировали на фото Натальи Рудовой в купальнике из-за дряблого живота


Пользователи сетей сразу посоветовали артистке обратить внимание на такую проблему и привести себя в порядок. Они считают, что знаменитость расслабилась и перестала заниматься спортом, но такой нюанс испортил впечатление от ее стройной фигуры.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Никита Пресняков отметил годовщину свадьбы с
Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря
Поклонники были шокированы откровенным нарядом
Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета
Американский президент Томас Джефферсон 200 лет
Наследница Иосифа Пригожина Елизавета удивила
Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся
Ученые: Гравитационные волны заставляют облака
В США презентовали золотые Apple AirPods за $10
Наталья Подольская поразила поклонников роскошным
Татьяна Навка и Дмитрий Песков проводят отпуск в
Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить
Ученые: Дети могут стать связующим звеном в
Дмитрий Нагиев пожаловался поклонникам на сильную
Huawei презентует гнущийся современный смартфон
Облегающий наряд Кристины Орбакайте на фестивале
Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo
Сестра Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами о
Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в
Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его
Ученые назвали самые полезные для фитнеса растения
Глобальное потепление может оставить людей без
Просмотреть все новости