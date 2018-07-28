Поклонники негативно отреагировали на фото Натальи Рудовой в купальнике из-за дряблого живота

Возможно, звезда просто приняла неудачную позу, пока позировала перед камерой возле бассейна. Подписчики сразу обратили внимание на растянутую кожу в столь пикантном месте Натальи Рудовой, после чего отметили, что такое зрелище можно увидеть только у многодетных матерей.Пользователи сетей сразу посоветовали артистке обратить внимание на такую проблему и привести себя в порядок. Они считают, что знаменитость расслабилась и перестала заниматься спортом, но такой нюанс испортил впечатление от ее стройной фигуры.