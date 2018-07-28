Александра Гозиас в БДСМ-костюме раскритиковала современную мужественность

Звезда телестройки подчеркнула, что не нужно стараться казаться «мачо». Гозиас заявила, что парни чрезмерно увлечены гламурными нарядами, а потому теряют свою мужественность. Мужчинам обязательно нужно демонстрировать дорогие брюки и рубашки, чтобы сразу было видно бренд.Девушка попросила мужчин не демонстрировать «никаких понтов», ведь так они становятся похожими на женщин. Однако поклонники не отнеслись серьёзно к критике знаменитости.Дело в том, что иллюстрацией к своей публикации девушка выбрала образ в наряде БДСМ. Некоторые фанаты также припомнили историю появления Гозиас на проекте «Дом-2», сопроводив это не лестными комментариями.Хейтеры напомнили, что девушка подвергалась избиениям от своих кавалеров. После такого уж точно не Саше стоит рассуждать о мужественности.