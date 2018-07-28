Поклонники были шокированы откровенным нарядом Анны Седоковой на фестивале в Баку
Певица порадовала своих поклонников платьем на красной дорожке фестиваля в Баку, дополненным необычной прической, после чего решила опубликовать в Instagram новое фото. Они были шокированы откровенным нарядом Анны Седоковой, выступившей в таком виде перед зрителями.
Звезда надела прозрачное платье-сетку, подчеркнув все изюминки фигуры облегающим купальником, а также собрала волосы в хвост. Подписчики были поражены излишней сексуальностью Анны Седоковой, после чего стали писать негативные комментарии в ее адрес. Многие люди назвали образ артистки ужасным, отметив, что уже надоело смотреть на голые части тела знаменитостей, не радующих публику своими талантами.
Пользователи сетей тоже считают, что наряд только подчеркнул отсутствие культуры у исполнительницы, желающей привлечь к себе внимание столь необычным образом. Недоброжелатели сразу заговорили о наследнице Монике, смотрящей на такой позор своей мамы.
Звезда надела прозрачное платье-сетку, подчеркнув все изюминки фигуры облегающим купальником, а также собрала волосы в хвост. Подписчики были поражены излишней сексуальностью Анны Седоковой, после чего стали писать негативные комментарии в ее адрес. Многие люди назвали образ артистки ужасным, отметив, что уже надоело смотреть на голые части тела знаменитостей, не радующих публику своими талантами.
Пользователи сетей тоже считают, что наряд только подчеркнул отсутствие культуры у исполнительницы, желающей привлечь к себе внимание столь необычным образом. Недоброжелатели сразу заговорили о наследнице Монике, смотрящей на такой позор своей мамы.