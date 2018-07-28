Поклонники были шокированы откровенным нарядом Анны Седоковой на фестивале в Баку

Звезда надела прозрачное платье-сетку, подчеркнув все изюминки фигуры облегающим купальником, а также собрала волосы в хвост. Подписчики были поражены излишней сексуальностью Анны Седоковой, после чего стали писать негативные комментарии в ее адрес. Многие люди назвали образ артистки ужасным, отметив, что уже надоело смотреть на голые части тела знаменитостей, не радующих публику своими талантами.Пользователи сетей тоже считают, что наряд только подчеркнул отсутствие культуры у исполнительницы, желающей привлечь к себе внимание столь необычным образом. Недоброжелатели сразу заговорили о наследнице Монике, смотрящей на такой позор своей мамы.