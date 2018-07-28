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Поклонники были шокированы откровенным нарядом Анны Седоковой на фестивале в Баку

Певица порадовала своих поклонников платьем на красной дорожке фестиваля в Баку, дополненным необычной прической, после чего решила опубликовать в Instagram новое фото. Они были шокированы откровенным нарядом Анны Седоковой, выступившей в таком виде перед зрителями.

Звезда надела прозрачное платье-сетку, подчеркнув все изюминки фигуры облегающим купальником, а также собрала волосы в хвост. Подписчики были поражены излишней сексуальностью Анны Седоковой, после чего стали писать негативные комментарии в ее адрес. Многие люди назвали образ артистки ужасным, отметив, что уже надоело смотреть на голые части тела знаменитостей, не радующих публику своими талантами.

Поклонники были шокированы откровенным нарядом Анны Седоковой на фестивале в Баку


Пользователи сетей тоже считают, что наряд только подчеркнул отсутствие культуры у исполнительницы, желающей привлечь к себе внимание столь необычным образом. Недоброжелатели сразу заговорили о наследнице Монике, смотрящей на такой позор своей мамы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10
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