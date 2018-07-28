Учёные: Шансы человечества на выживание ничтожно малы

Учёный Адам Франк в своей книге "Свет звёзд" подсчитал шансы человечества на выживание в климатическом Апокалипсисе. По мнению астробиолога, людям вместо освоения космоса стоит обратить внимание на проблемы Земли - изменения климата могут полностью уничтожить не только цивилизацию, но и весь вид Homo sapiens.Климатические изменения являются следствием развития цивилизации, шансы людей на выживание зависят от их способности подстроиться под обстоятельства. Учёный полагает, что люди по-прежнему будут выкачивать ресурсы планеты, ускоряя свою гибель. Повысить шансы на благотворный исход ситуации можно, если изменить мышление человечества, чтобы каждый отдельный человек понимал потребности Земли и берег её. На данный момент, вероятность этого ничтожно мала, пока власти стран полностью сосредоточены на добыче ресурсов.