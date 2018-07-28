АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Учёные: Шансы человечества на выживание ничтожно малы

Учёные подсчитали шансы человечества в условиях изменения климата. Результат оказался пессимистическим - люди вряд ли смогут пережить климатический Апокалипсис.

Учёные: Шансы человечества на выживание ничтожно малы


Учёный Адам Франк в своей книге "Свет звёзд" подсчитал шансы человечества на выживание в климатическом Апокалипсисе. По мнению астробиолога, людям вместо освоения космоса стоит обратить внимание на проблемы Земли - изменения климата могут полностью уничтожить не только цивилизацию, но и весь вид Homo sapiens.

Климатические изменения являются следствием развития цивилизации, шансы людей на выживание зависят от их способности подстроиться под обстоятельства. Учёный полагает, что люди по-прежнему будут выкачивать ресурсы планеты, ускоряя свою гибель. Повысить шансы на благотворный исход ситуации можно, если изменить мышление человечества, чтобы каждый отдельный человек понимал потребности Земли и берег её. На данный момент, вероятность этого ничтожно мала, пока власти стран полностью сосредоточены на добыче ресурсов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 23:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Слоны панически боятся пчёл
Учёные: Шансы человечества на выживание ничтожно
В Ростех сообщили об успешном испытании
Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на
Учёные: Омега-3 - сильное природное успокоительное
Жители Новороссийска были шокированы видом
Обсерватория TESS будет искать неизвестные науке
ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам
NASA показало проекты будущих домов Марса
Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность
Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда
Молодой американец после отдыха на пляже
Учёные нашли в центре Великого Новгорода
Ученые: Поддерживающие сознание нейроны связаны с
Беременные питоны могут насыщать организм
Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой,
Ученые: Пластик и бытовая химия негативно влияют
Кошки меньше страдают от одиночества по сравнению
51-летняя Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка
Google установила бесплатные беспроводные точки
RMC 136a1: Самая массивная звезда Вселенной,
Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Просмотреть все новости