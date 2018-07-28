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Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

Артем Дзюба обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «сменить коньки на бутсы», намекая на любовь главы государства к хоккею. Но Путин заявил, что он физкультурник, но не спортсмен, и занимается разными видами спорта.

Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

Полушутливый обмен фраз состоялся во время награждения российских футболистов государственными наградами в Кремле.

Накануне в Кремле состоялось награждение Сборной РФ по футболу. Главному тренеру команды Станиславу Черчесову вручили орден Александра Невского, а капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены ордена Почета.

Другим игрокам были вручены почетные грамоты и присвоены звания «заслуженный мастер спорта».

Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

Выступая перед спортсменами, Владимир Путин яркую и уверенную игру Сборной на первом в России Чемпионате мира. По мнению российского лидера, выход в четвертьфинал стал значимым итогом выступления Сборной. А главным наследием минувшего мундиаля Путин назвал увеличение популярности спорта. Ведь благодаря самоотверженной игре футболистов, все больше людей заинтересуются спортом, выбирая активную и здоровую жизнь для себя и своих детей.
 
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Спорт / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 23:10
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