Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на бутсы

Полушутливый обмен фраз состоялся во время награждения российских футболистов государственными наградами в Кремле.Накануне в Кремле состоялось награждение Сборной РФ по футболу. Главному тренеру команды Станиславу Черчесову вручили орден Александра Невского, а капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены ордена Почета.Другим игрокам были вручены почетные грамоты и присвоены звания «заслуженный мастер спорта».Выступая перед спортсменами, Владимир Путин яркую и уверенную игру Сборной на первом в России Чемпионате мира. По мнению российского лидера, выход в четвертьфинал стал значимым итогом выступления Сборной. А главным наследием минувшего мундиаля Путин назвал увеличение популярности спорта. Ведь благодаря самоотверженной игре футболистов, все больше людей заинтересуются спортом, выбирая активную и здоровую жизнь для себя и своих детей.