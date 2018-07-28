Учёные: Омега-3 - сильное природное успокоительное

Учёные сообщают, что употребление омега-3 кислот помогает избавиться от раздражительности, стресса и служит защитой от депрессии. Такой вывод был сделан после проведения ряда исследований, в которых добровольцами выступали как взрослые, так и дети. Было доказано, что кислоты этой группы оказывают седативное действие, а также снижают эмоциональную активность.Учёные полагают, что омега-3 кислоты оказывают успокоительное действие на организм за счёт своей способности влиять на образование новых нейронов. Исследования показали, что помимо этого, вещества оказывают положительный эффект на память и внимание. Специалисты рекомендуют людям, склонным к депрессиям, добавить в свой рацион источники этих кислот.