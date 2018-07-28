АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Учёные: Омега-3 - сильное природное успокоительное

Учёные из Университета Массачусетс-Лоуэлл провели исследование, показавшее, что омега-3 можно назвать сильным природным успокоительным. Кислоты этой группы намного эффективнее фармацевтических лекарств, кроме того, они не имеют побочных эффектов.

Учёные: Омега-3 - сильное природное успокоительное


Учёные сообщают, что употребление омега-3 кислот помогает избавиться от раздражительности, стресса и служит защитой от депрессии. Такой вывод был сделан после проведения ряда исследований, в которых добровольцами выступали как взрослые, так и дети. Было доказано, что кислоты этой группы оказывают седативное действие, а также снижают эмоциональную активность.

Учёные полагают, что омега-3 кислоты оказывают успокоительное действие на организм за счёт своей способности влиять на образование новых нейронов. Исследования показали, что помимо этого, вещества оказывают положительный эффект на память и внимание. Специалисты рекомендуют людям, склонным к депрессиям, добавить в свой рацион источники этих кислот.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Слоны панически боятся пчёл
Учёные: Шансы человечества на выживание ничтожно
В Ростех сообщили об успешном испытании
Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на
Учёные: Омега-3 - сильное природное успокоительное
Жители Новороссийска были шокированы видом
Обсерватория TESS будет искать неизвестные науке
ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам
NASA показало проекты будущих домов Марса
Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность
Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда
Молодой американец после отдыха на пляже
Учёные нашли в центре Великого Новгорода
Ученые: Поддерживающие сознание нейроны связаны с
Беременные питоны могут насыщать организм
Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой,
Ученые: Пластик и бытовая химия негативно влияют
Кошки меньше страдают от одиночества по сравнению
51-летняя Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка
Google установила бесплатные беспроводные точки
RMC 136a1: Самая массивная звезда Вселенной,
Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Просмотреть все новости