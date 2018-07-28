Жители Новороссийска были шокированы видом спящего ребенка на полу общежития
Жители Новороссийска были шокированы видом спящего ребенка на полу общежития. Они выяснили, что 9-летний мальчик часто ночует в этом месте, не имея возможности попасть в комнату, где находятся пьяные родители.
Комендант сообщал об инциденте сотрудникам полиции и социальным службам. Семья имеет 5 детей и собак, но взрослые люди нигде не работают, собирая продукты питания на помойках. Люди живут в 11-метровом помещении, а соседи жалуются на ужасные запахи и тараканов, разбегающихся отсюда по зданию.
Однако сотрудники служб говорят людям, что проводят работу с семьей, и она находится на учете. Только горожане не видят результатов их деятельности, после чего решили озвучить проблему в сетях.