Жители Новороссийска были шокированы видом спящего ребенка на полу общежития

Комендант сообщал об инциденте сотрудникам полиции и социальным службам. Семья имеет 5 детей и собак, но взрослые люди нигде не работают, собирая продукты питания на помойках. Люди живут в 11-метровом помещении, а соседи жалуются на ужасные запахи и тараканов, разбегающихся отсюда по зданию.Однако сотрудники служб говорят людям, что проводят работу с семьей, и она находится на учете. Только горожане не видят результатов их деятельности, после чего решили озвучить проблему в сетях.