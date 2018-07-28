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Жители Новороссийска были шокированы видом спящего ребенка на полу общежития

Жители Новороссийска были шокированы видом спящего ребенка на полу общежития. Они выяснили, что 9-летний мальчик часто ночует в этом месте, не имея возможности попасть в комнату, где находятся пьяные родители.

Комендант сообщал об инциденте сотрудникам полиции и социальным службам. Семья имеет 5 детей и собак, но взрослые люди нигде не работают, собирая продукты питания на помойках. Люди живут в 11-метровом помещении, а соседи жалуются на ужасные запахи и тараканов, разбегающихся отсюда по зданию.

Жители Новороссийска были шокированы видом спящего ребенка на полу общежития


Однако сотрудники служб говорят людям, что проводят работу с семьей, и она находится на учете. Только горожане не видят результатов их деятельности, после чего решили озвучить проблему в сетях.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:50
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