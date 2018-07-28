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«Галс-Девелопмент» завершила очередной этап в строительстве МФК «Искра-Парк»

Компания «Галс-Девелопмент», активно действующая на столичном рынке строительства элитной недвижимости, завершила очередной этап возведения МФК «Искра-Парк» - настоящего городского квартала, расположенного на Ленинградском проспекте. Как сообщается в официальном пресс-релизе, на днях компания завершила монолитные работы в здании администрации АО «МКБ «Искра». Завершение строительства и сдача комплекса намечена на первый квартал 2019 года.
«Галс-Девелопмент» завершила очередной этап в строительстве МФК «Искра-Парк»

МФК «Искра-Парк» является масштабным комплексным решением, поскольку, как выразился вице-президент «Галс Девелопмент» Михаил Сивак, он «возводится в популярной концепции mixed-use и совмещает в себе несколько важных функций. Помимо современных офисных, торговых площадей и жилых апартаментов мы возводим административный корпус для научно-технического предприятия, важного для российской оборонной отрасли». Для каждой из этих функциональных частей разработчики проекта из архитектурного бюро SPEECH нашли адекватное стилевое решение, а застройщик выполнил их на соответствующем высокотехнологичном уровне.

Так, офисное здание класса «А», занимающее 2,8 гектар из 229.300 квадратных метров, словно явилось из далекого будущего – такое футуристическое впечатление производит его панорамное остекление с «бриллиантовой» огранкой. Это впечатление подкрепляет и подземный паркинг, на котором обустроены станции зарядки электромобилей. А дизайн жилых секций словно возвращает нас в 50-егоды прошлого века – именно в это время велась застройка Ленинградского проспекта. В декоре фасадов и входов каждой из 10 секций дизайнерами «Студии Артемия Лебедева» использованы индустриальные мотивы – возникновение и развитие советских металлургии, энергетики, авиастроения и т.п.
 
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Добавил: Роман Сегодня, 15:05
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