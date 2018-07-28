Обсерватория TESS будет искать неизвестные науке планеты с помощью новой программы

Спутник уже находится на орбите, и эксперты получили много фото небесных тел, после чего будут исследовать их пригодность для жизни людей. Также они могут раскрыть тайны планет, которые раньше не были открыты астрономами.Сотрудники NASA отметили, что их намного больше, чем звезд. Потому всем ждут результаты работ ученых, которые могут принести неожиданные сюрпризы. Кроме того, есть возможность открыть неизведанные миры, о которых сейчас мало информации.