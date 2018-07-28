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ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам

Ориентируясь на отзывы пользователей, специалисты составили ТОП-5 лучших смартфонов нынешнего года. Безусловным победителем был признан Huawei P20 Pro, который стал доступен в продаже только нынешней весной.

ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам

Последнее место занимает HTC U11 EYEs, средняя цена которого на российском рынке составила 23.4 тысячи рублей. Судя по данным сервиса «Яндекс.Маркет», эта модель получила 100%-ую поддержку своих владельцев. Она вышла в свет в начале 2018 года, имея своим главным отличием от флагмана U11 наличие камеры с двойным модулем, более мощной батареи и сенсора UltraPixel 3 на 12 мп.

Четвертое место в ТОП-5 досталось смартфону Samsung Galaxy S9 Plus, цена которого в России колеблется возле отметки в 56 тысяч рублей. Пользователи «Яндекс-Маркета» оставили о нем 62% положительных откликов, тогда как по сервису Dxomark гаджет получил 99 баллов. Важным преимуществом смартфона назван почти безрамочный дисплей на 6,2 дюйма.

ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам

На третьем месте оказался OnePlus 6, купить который в России можно по цене от 35 тысяч рублей. И хотя его дебют состоялся только в мае, за короткий срок этот смартфон весьма полюбился россиянам. Возможно, та популярность вызвана некоторой визуальной и технической схожестью с iPhone X, считают эксперты.

«Серебро» рейтинга взял Honor View 10 стоимостью 33 тысяч рублей в базовой модификации и с 91% положительных отзывов. Его особенностью считают 5.99-дюймовый экран, камеру на 20 Мп и батарею на 3,75 МА/ч.

ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам

Первое место по праву принадлежит Huawei P20 Pro (53 тысячи рублей). Специалисты выделяют следующие особенности модели: операционка Android 8.1, аккумулятор вместительностью 4 МА/ч и процессор Kirin 970 с продвинутым графическим адаптером Mali-G72 MP12.
 
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Технологии
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 22:30
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