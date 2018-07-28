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NASA показало проекты будущих домов Марса

Специалисты NASA отобрали пять проектов домов колонистов Марса. Команды разработчиков разделили между собой приз в 100 тысяч долларов. Следующим шагом станет строительство экспериментальных моделей, масштабом 1:3.

NASA показало проекты будущих домов Марса


NASA опубликовало результаты 3 этапа конкурса 3D-Printed Habitat Centennial Challenge, посвящённого созданию домов будущих колонистов Марса. В следующий тур прошли сразу пять команд, они поделили между собой приз в 100 тысяч долларов. Все проекты довольно разнообразны - дома отличаются не только формой, но и методами строительства, а также инфраструктурой.

Теперь участникам предстоит построить свои экспериментальные модели в масштабе 1:3. Кроме того, агентство предъявляет особые требования к домам колонистам: площадь должна составлять 300 кв.м., должны вмещать в себя 4 человека, срок эксплуатации не менее года. Очень важны также инфраструктура и материалы моделей, так как они должны будут выдерживать неблагоприятные условия Красной планеты.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:20
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