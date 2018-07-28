NASA показало проекты будущих домов Марса

NASA опубликовало результаты 3 этапа конкурса 3D-Printed Habitat Centennial Challenge, посвящённого созданию домов будущих колонистов Марса. В следующий тур прошли сразу пять команд, они поделили между собой приз в 100 тысяч долларов. Все проекты довольно разнообразны - дома отличаются не только формой, но и методами строительства, а также инфраструктурой.Теперь участникам предстоит построить свои экспериментальные модели в масштабе 1:3. Кроме того, агентство предъявляет особые требования к домам колонистам: площадь должна составлять 300 кв.м., должны вмещать в себя 4 человека, срок эксплуатации не менее года. Очень важны также инфраструктура и материалы моделей, так как они должны будут выдерживать неблагоприятные условия Красной планеты.