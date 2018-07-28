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В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и сильно травмировал животное

В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и сильно травмировал животное. Владелица нашла своего любимца без сознания в крови, после чего выяснила, что машина просто приняла его за траву.

Женщина сразу повезла питомца к ветеринару, заметившим, что порезы на теле были сделаны роботом, который во время работы не отреагировал на препятствие и нанес повреждения. Коту была оказана необходимая помощь, так что он быстро поправится, но пораженная таким инцидентом особа решила проверить реакцию газонокосилки на другие предметы.

В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и сильно травмировал животное


Оказалось, что она не видит даже куклу, искромсав ее руку, так что может нанести вред здоровью ребенка. Эксперты давно предупреждают людей, что роботы не должны оставаться вне контроля. Японец стал жертвой своего защитника после установки новой программы, которая дала сбой и техника набросилась на человека.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20
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