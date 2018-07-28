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Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность после секса

Учёные из Университета Квинсленда провели исследование, показавшее, что мужчины могут после секса чувствовать подавленность. В некоторых случаях депрессия может сопровождаться слезами. Виной тому ощущение неполноценности из-за неспособности доставить женщине наслаждение.

Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность после секса


Давно не секрет, что многие женщины могут чувствовать подавленность после секса. Однако оказалось, что и мужчины подвержены посткоитальной дисфории. Настроение партнёров может меняться из-за неспособности доставить или же, наоборот, почувствовать удовольствие от секса.

Учёные опросили 1200 мужчин, проживающих в 6 различных странах. Оказалось, что сильному полу не чужды скачки настроения после секса. 4% опрошенных сталкивались с посткоитальной дисфорией, которая проявлялась в ощущении беспокойства и неудовлетворения. Если женщины могут страдать из-за секса без оргазма, то мужчины переживают из-за своей сексуальной достаточности. Решить эту проблему может откровенный разговор с партнёршей.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:10
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