АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Молодой американец после отдыха на пляже заразился песчаными паразитами

Молодой американец после отдыха на пляже заразился песчаными паразитами и был срочно госпитализирован в клинику. Инцидент случился во Флориде, где находился 17-летний пациент.

Медики обнаружили в теле гостя из Мемфиса нематоды, имеющие 3-дюймовую длину. Они стали причиной ухудшения самочувствия юноши, у которого возникли галлюцинации. Паразиты не видны обычным зрением и могут проникнуть под кожу человека в людных местах, а также появляются из-за пренебрежения правилами гигиены. Часто особи находятся в ЖКТ собак, которые заражают почву своими испражнениями.

Молодой американец после отдыха на пляже заразился песчаными паразитами


Эксперты отметили, что опасные личинки могут быть в детских песочницах и на пляжах, так что не стоит ходить босиком в таких местах. Американец пренебрег советами специалистов и даже закапывался в песок, после чего стал жертвой паразитов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность
Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда
Молодой американец после отдыха на пляже
Учёные нашли в центре Великого Новгорода
Ученые: Поддерживающие сознание нейроны связаны с
Беременные питоны могут насыщать организм
Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой,
Ученые: Пластик и бытовая химия негативно влияют
Кошки меньше страдают от одиночества по сравнению
51-летняя Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка
Google установила бесплатные беспроводные точки
RMC 136a1: Самая массивная звезда Вселенной,
Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Никита Пресняков отметил годовщину свадьбы с
Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря
Поклонники были шокированы откровенным нарядом
Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета
Американский президент Томас Джефферсон 200 лет
Наследница Иосифа Пригожина Елизавета удивила
Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся
Ученые: Гравитационные волны заставляют облака
В США презентовали золотые Apple AirPods за $10
Просмотреть все новости