Молодой американец после отдыха на пляже заразился песчаными паразитами

Медики обнаружили в теле гостя из Мемфиса нематоды, имеющие 3-дюймовую длину. Они стали причиной ухудшения самочувствия юноши, у которого возникли галлюцинации. Паразиты не видны обычным зрением и могут проникнуть под кожу человека в людных местах, а также появляются из-за пренебрежения правилами гигиены. Часто особи находятся в ЖКТ собак, которые заражают почву своими испражнениями.Эксперты отметили, что опасные личинки могут быть в детских песочницах и на пляжах, так что не стоит ходить босиком в таких местах. Американец пренебрег советами специалистов и даже закапывался в песок, после чего стал жертвой паразитов.