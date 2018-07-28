Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда истребитель Р-38 из "Потерянной эскадрильи"

Шесть истребителей США, утерянных в 1942 году в Гренландии, получили название "Потерянной эскадрильи". Тогда самолёты направлялись в Великобританию для участия в войне против Германии, однако внезапно налетевшая снежная буря заставила лётчиков совершить аварийную посадку в снегах острова. Через 9 дней все лётчики были спасены, однако их истребители так и остались покоиться во льдах.В 1992 году начались первые поиски "Потерянной эскадрильи", тогда был найден один из истребителей - P-38F. Теперь спустя годы учёные отыскали второй самолёт, погребённый под 100-метровым слоем льда. Специалисты планируют извлечь машину из ледяного плена, для этого пространство вокруг самолёта планируют растопить горячей водой.