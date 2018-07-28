АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда истребитель Р-38 из "Потерянной эскадрильи"

Учёные нашли в Гренландии истребитель Р-38 из "Потерянной эскадрильи". Самолёт покоится в снегах с 1942 года, для того чтобы его извлечь специалистам придётся растопить 100-метровый слой льда.

Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда истребитель Р-38 из "Потерянной эскадрильи"


Шесть истребителей США, утерянных в 1942 году в Гренландии, получили название "Потерянной эскадрильи". Тогда самолёты направлялись в Великобританию для участия в войне против Германии, однако внезапно налетевшая снежная буря заставила лётчиков совершить аварийную посадку в снегах острова. Через 9 дней все лётчики были спасены, однако их истребители так и остались покоиться во льдах.

В 1992 году начались первые поиски "Потерянной эскадрильи", тогда был найден один из истребителей - P-38F. Теперь спустя годы учёные отыскали второй самолёт, погребённый под 100-метровым слоем льда. Специалисты планируют извлечь машину из ледяного плена, для этого пространство вокруг самолёта планируют растопить горячей водой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Слоны панически боятся пчёл
Учёные: Шансы человечества на выживание ничтожно
В Ростех сообщили об успешном испытании
Артем Дзюба попросил Путина сменить коньки на
Учёные: Омега-3 - сильное природное успокоительное
Жители Новороссийска были шокированы видом
Обсерватория TESS будет искать неизвестные науке
ТОП-5 лучших смартфонов 2018 года по отзывам
NASA показало проекты будущих домов Марса
Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность
Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда
Молодой американец после отдыха на пляже
Учёные нашли в центре Великого Новгорода
Ученые: Поддерживающие сознание нейроны связаны с
Беременные питоны могут насыщать организм
Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой,
Ученые: Пластик и бытовая химия негативно влияют
Кошки меньше страдают от одиночества по сравнению
51-летняя Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка
Google установила бесплатные беспроводные точки
RMC 136a1: Самая массивная звезда Вселенной,
Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Просмотреть все новости