Клетки участвуют в рефлексах спинного аналога, а также активируют процессы в коре органа. После такого открытия ученые выяснили, что сознание поддерживают особые ферменты, участвующие в выработке оксида азота. Благодаря этому элементу происходит расширение кровеносных сосудов.Также активность органа повышает значимость людей в социуме. Это связано с работой задней медиальной и префронтальной области в коре височных долей, что также касается теменных узлов.