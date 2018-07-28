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Учёные нашли в центре Великого Новгорода средневековые детские игрушки

Учёные продолжили вести раскопки в центре Великого Новгорода на месте, где некогда стоял особняк зажиточных горожан. Упорство специалистов было вознаграждено - были обнаружены детские игрушки и другие предметы быта Средневековой Руси.

Учёные нашли в центре Великого Новгорода средневековые детские игрушки


Учёные продолжили вести раскопки в Великом Новгороде на месте, где XIV веке стоял особняк зажиточных горожан. Здание было разрушено в ходе пожара в 1340 году, однако, несмотря на прошедшие столетия, археологам удалось найти несколько средневековых предметов. Интерес для исследования представляют ткани, нити, а также детали старинного ткацкого станка. Получить больше представления о воспитании детей того времени можно по обнаруженным игрушкам. Специалисты раскопали обломки деревянного лука, кожаный мяч и другие предметы.

Учёные также нашли в сгоревшем особняке шахматные фигуры и писало, изготовленное из железа. Находка указывает на то, что в Средневековой Руси знатные и зажиточные люди были грамотными. Работа на раскопе продолжается.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:40
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