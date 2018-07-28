Беременные питоны могут насыщать организм жидкостью из своих мышц – Ученые

Специалисты провели опыты с 35 особями, которые скоро должны были отложить яйца. Они заметили, что на протяжении 23 дней некоторые из них вообще не употребляли воду. Все питоны были разделены на группы, после чего первым добровольцам давали жидкость, а остальные обходились без нее.Ученые заметили, что все животные выносили потомство, но особи, бравшие запасы из организма, значительно уступали своим собратьям в весе и объеме тела. Также их яйца были плохого качества по сравнению с аналогами сородичей.