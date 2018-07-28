АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Беременные питоны могут насыщать организм жидкостью из своих мышц – Ученые

Американские биологи во время наблюдения за беременными питонами сделали новое открытие. Оказалось, что они могут насыщать организм жидкостью из своих мышц.

Специалисты провели опыты с 35 особями, которые скоро должны были отложить яйца. Они заметили, что на протяжении 23 дней некоторые из них вообще не употребляли воду. Все питоны были разделены на группы, после чего первым добровольцам давали жидкость, а остальные обходились без нее.

Беременные питоны могут насыщать организм жидкостью из своих мышц – Ученые


Ученые заметили, что все животные выносили потомство, но особи, бравшие запасы из организма, значительно уступали своим собратьям в весе и объеме тела. Также их яйца были плохого качества по сравнению с аналогами сородичей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мужчины могут чувствовать подавленность
Учёные отыскали под 100-метровым слоем льда
Молодой американец после отдыха на пляже
Учёные нашли в центре Великого Новгорода
Ученые: Поддерживающие сознание нейроны связаны с
Беременные питоны могут насыщать организм
Лена Миро опять прошлась по «Дому-2», Бузовой,
Ученые: Пластик и бытовая химия негативно влияют
Кошки меньше страдают от одиночества по сравнению
51-летняя Татьяна Овсиенко хочет второго ребенка
Google установила бесплатные беспроводные точки
RMC 136a1: Самая массивная звезда Вселенной,
Андрей Макаревич назвал себя самым счастливым
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Никита Пресняков отметил годовщину свадьбы с
Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря
Поклонники были шокированы откровенным нарядом
Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета
Американский президент Томас Джефферсон 200 лет
Наследница Иосифа Пригожина Елизавета удивила
Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся
Ученые: Гравитационные волны заставляют облака
В США презентовали золотые Apple AirPods за $10
Просмотреть все новости