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Ученые: Пластик и бытовая химия негативно влияют на размеры мужских гениталий из-за опасных веществ

Австралийские ученые выяснили, что пластик и бытовая химия негативно влияют на размеры мужских гениталий из-за опасных веществ. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они отметили, что соединения негативно влияют на организм, вызывая различные недуги мочеполовой системы и импотенцию. В последнее время большинство мальчиков после появления на свет имеют различные дефекты половых органов, потому что эти товары активно используются людьми в жизни.

Ученые: Пластик и бытовая химия негативно влияют на размеры мужских гениталий из-за опасных веществ


Пенис в процессе развития может искривиться и приобрести иную форму после воздействия различных химических элементов. Кроме парабенов и фталатов, список вредных веществ дополнил атразин вместе с бисфенолом. Все соединения остаются в организме и становятся виновниками возникновения патологий.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:10
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