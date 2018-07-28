Кошки меньше страдают от одиночества по сравнению с людьми – Эксперты

Они также развенчали мифы об одиноких женщинах, проводящих время с домашними любимцами. Животные не сильно жаждут постоянно находиться вместе с человеком, или нетерпеливо ждать, когда он вернется домой. Потому специалисты рекомендуют хозяевам выделять кошкам личное пространство, и не относится к ним, как к детям.Питомцы любят забираться в большие коробки, а также охотно играют, предпочитая гоняться за владельцем или убегать от него в комнаты. Можно завести еще одну особь аналогичного возраста, чтобы пушистым красавцам не было скучно. Они могут долго не появляться перед людьми из-за различных недугов, так что в данной ситуации стоит не откладывать визит к ветеринару.