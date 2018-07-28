Американский президент Томас Джефферсон 200 лет назад знал о визите пришельцев на Землю

Тогда жители Балтимора заметили в небе странные явления, вызвавшие панику у населения. Внезапно в облаках появилось сильное свечение, после чего у людей стали болеть глаза. Потом там образовалась тень огромного объекта, выпускающего дым во время своего хаотического полета.После такого зрелища шокированные американцы заметили в воздухе фигуру человека, на котором был наряд шотландского воина, но дальше она стала медленно изменять свой внешний вид и превратилась в скелет с ухмыляющимся черепом. Мужчины лично написали главе страны, прося его расследовать данный инцидент, а сейчас эксперты не сомневаются, что гуманоиды наблюдали за землянами.