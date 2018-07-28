АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета напугал пассажиров рейса

Григорий Лепс сильно напугал пассажиров самолёта. Дело в том, что находясь в алкогольном опьянении, артист сел за штурвал чартерного судна.

Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета напугал пассажиров рейса


Григорий Лепс наряду с многими звёздами прибыл в Баку на фестиваль «Жара». Артист воспользовался услугами чартерных авиалиний, напугав пассажиров. Во время полёта по громкой связи к пассажирам обратились пилоты, сообщив, что за штурвалом самолёта находится пьяный Григорий Лепс, в связи с этим всех предупредили о турбулентности.

Однако, как оказалось подобные действия нужны были для съёмок нового клипа, поэтому все действия проходили под чётким наблюдением профессионалов. При этом Григорий Лепс находился в трезвом состоянии и не собирался брать на себя управление самолётом.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Сети умилились селфи Анны Михалковой
В Финляндии робот-газонокосилка атаковал кота и
Нетрезвая британка-“вампир” во время ареста
Дениса Майданова забыли за время его выступлений
Gaia: Беспрецедентное картирование миллиардов
Певица Валерия заинтриговала поклонников
Алексей Чумаков удивил поклонников густой бородой
Поклонники негативно отреагировали на фото
Никита Пресняков отметил годовщину свадьбы с
Ученые: В захоронении возле Тивериадского моря
Поклонники были шокированы откровенным нарядом
Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета
Американский президент Томас Джефферсон 200 лет
Наследница Иосифа Пригожина Елизавета удивила
Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся
Ученые: Гравитационные волны заставляют облака
В США презентовали золотые Apple AirPods за $10
Наталья Подольская поразила поклонников роскошным
Татьяна Навка и Дмитрий Песков проводят отпуск в
Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить
Ученые: Дети могут стать связующим звеном в
Дмитрий Нагиев пожаловался поклонникам на сильную
Huawei презентует гнущийся современный смартфон
Облегающий наряд Кристины Орбакайте на фестивале
Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo
Сестра Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами о
Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в
Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его
Ученые назвали самые полезные для фитнеса растения
Глобальное потепление может оставить людей без
Просмотреть все новости