Пьяный Григорий Лепс за штурвалом самолета напугал пассажиров рейса

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 27 Июл 2018 в 5:27 PDT

Григорий Лепс наряду с многими звёздами прибыл в Баку на фестиваль «Жара». Артист воспользовался услугами чартерных авиалиний, напугав пассажиров. Во время полёта по громкой связи к пассажирам обратились пилоты, сообщив, что за штурвалом самолёта находится пьяный Григорий Лепс, в связи с этим всех предупредили о турбулентности.Однако, как оказалось подобные действия нужны были для съёмок нового клипа, поэтому все действия проходили под чётким наблюдением профессионалов. При этом Григорий Лепс находился в трезвом состоянии и не собирался брать на себя управление самолётом.