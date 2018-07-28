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Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся виновниками возникновения диабета у людей

Итальянские ученые провели исследования и выяснили, что пищевые добавки с селеном становятся виновниками возникновения диабета у людей. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Они занимались данным вопросом 30 лет, после чего заметили, что важный элемент для организма таит в себе скрытую угрозу. Он является природным антиоксидантом и есть в морепродуктах, что также касается мяса и орехов.

Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся виновниками возникновения диабета у людей


Медики рекомендуют употреблять 55 микрограмм вещества, чтобы поддерживать здоровье организма. Однако чрезмерное увлечение добавками может негативно отразиться на его состоянии и спровоцировать развитие недуга. Специалисты доказали, что 11% пациентов, имеющих такой рацион питания, страдали от разных видов диабета.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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