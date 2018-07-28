Ученые: Гравитационные волны заставляют облака быстро рассеиваться

Поводом для выводов стали спутниковые данные, которые тщательно анализировались группой ученых под руководством Сандры Ютер.Спутниковые снимки, сделанные за несколько последних месяцев, показали, что масштабные облачные образования в районе побережью юго-западной Африки могут исчезать буквально за 15 минут. Облака рассеиваются вдоль определенных линий, которые по своей длине могут достигать сотни и тысячи километров.Исследователи заметили, что облачные «узоры» выходят далеко в океан, что, вероятно, было вызвано влиянием с суши, точнее гравитационными волнами, исходящими из недр африканского материка.В научном докладе отмечается, что облака за счет отражения солнечного света играют значительную роль в процессах охлаждения земной поверхности. Поэтому изучение этих процессов перспективно в плане анализа тенденций глобального потепления.