В США презентовали золотые Apple AirPods за $10 000

Золотая гарнитура поразила многих любителей современных наушников. Они уверены, что такая высокая цена на беспроводные обычные наушники является нелепой выходкой разработчиков. Пользователи отмечают, что аксессуар в техническом плане не является новинкой. Стоит отметить, что уникальность данного продукта закачается только в его оформлении. Гарнитура Apple AirPods, а также коробок, где хранятся эти наушники, покрыты золотом. В свою очередь золотая гарнитура предлагается пользователям в двух версиях, а именно Classic и Deluxe. Классическая вариация покупателю обойдется в 5 000 долларов. Делюксовый вариант при этом окажется вдвое дороже.А вот любителям простых вариантов по-прежнему предлагается AirPods за $160. Китайские компании пользователям предлагают свой вариант современных наушников AirPods за 20 долларов.