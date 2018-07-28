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В США презентовали золотые Apple AirPods за $10 000

Золотые Apple AirPods были презентованы корпорацией Brikk в Соединённых Штатах. Новинку сможет приобрести не каждый, так как наушники имеют немалую цену, а именно 10 000 долларов.

В США презентовали золотые Apple AirPods за $10 000


Золотая гарнитура поразила многих любителей современных наушников. Они уверены, что такая высокая цена на беспроводные обычные наушники является нелепой выходкой разработчиков. Пользователи отмечают, что аксессуар в техническом плане не является новинкой. Стоит отметить, что уникальность данного продукта закачается только в его оформлении. Гарнитура Apple AirPods, а также коробок, где хранятся эти наушники, покрыты золотом. В свою очередь золотая гарнитура предлагается пользователям в двух версиях, а именно Classic и Deluxe. Классическая вариация покупателю обойдется в 5 000 долларов. Делюксовый вариант при этом окажется вдвое дороже.

А вот любителям простых вариантов по-прежнему предлагается AirPods за $160. Китайские компании пользователям предлагают свой вариант современных наушников AirPods за 20 долларов.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
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