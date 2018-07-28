Ученые: Дети могут стать связующим звеном в общении между пришельцами и людьми
Исследователи пытаются найти новые доказательства реального существования внеземной жизни, но ученые считают, что при ее нахождении могут возникнуть проблемы с общением. Дети могут стать связующим звеном между пришельцами и людьми.
Лингвист Шери Уэллс-Дженсен долгое время занимается исследованиями в данном направлении, а потому считает, что человек сразу обратится к ее коллегам, чтобы понять космический язык. Эксперт считает это ошибкой, потому что гуманоиды используют символы вместе с картинками, которые сложно понять взрослым особам, имеющим сформировавшиеся взгляды на жизнь.
Дети в отличие от них только познают мир. Потому им будет проще понять систему внеземных гостей и привыкнуть к ее особенностям. Потому малыши будут полезны во время контактов с представителями цивилизаций из иных галактик.