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Ученые: Дети могут стать связующим звеном в общении между пришельцами и людьми

Исследователи пытаются найти новые доказательства реального существования внеземной жизни, но ученые считают, что при ее нахождении могут возникнуть проблемы с общением. Дети могут стать связующим звеном между пришельцами и людьми.

Лингвист Шери Уэллс-Дженсен долгое время занимается исследованиями в данном направлении, а потому считает, что человек сразу обратится к ее коллегам, чтобы понять космический язык. Эксперт считает это ошибкой, потому что гуманоиды используют символы вместе с картинками, которые сложно понять взрослым особам, имеющим сформировавшиеся взгляды на жизнь.

Ученые: Дети могут стать связующим звеном в общении между пришельцами и людьми


Дети в отличие от них только познают мир. Потому им будет проще понять систему внеземных гостей и привыкнуть к ее особенностям. Потому малыши будут полезны во время контактов с представителями цивилизаций из иных галактик.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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