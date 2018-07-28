Татьяна Навка и Дмитрий Песков проводят отпуск в Баку

Дмитрий Песков в настоящее время находится в отпуске, поэтому предложил своей супруге Татьяне Навке посетить фестиваль в Баку. Супружеская пара, помимо концертов, много гуляет по столице Азербайджана, осматривая местные достопримечательности. Дмитрий Песков даже не отказался от селфи с незнакомым мужчиной из толпы.Стоит отметить, что Песков и Навка состоят в браке уже 3 года. По словам пресс-секретаря президента РФ, для него жена всегда была «девушкой с рекламы» и никогда не ассоциировалась со спортом. Супруги между собой практически никогда не ссорятся, в семье царит добрая и дружественная атмосфера.