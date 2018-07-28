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Huawei презентует гнущийся современный смартфон раньше конкурентов Samsung и Apple

Китайская компания Huawei планирует выступить как проводник, а не последователь лидеров. Бренд хочет публике представить смартфон с удобным гнущимся корпусом, а также экраном раньше потенциальных своих конкурентов из США, Южной Кореи.

Huawei презентует гнущийся современный смартфон раньше конкурентов Samsung и Apple


Аналитиками мобильного рынка компании Huawei предрекается грандиозный успех в вопросе выпуска гибких мобильных устройств. Согласно всем прогнозам, китайский бренд должен обогнать Samsung и Apple непосредственно в презентации гнущихся современных телефонов. На сегодняшний день Huawei концентрирует максимальные усилия для создания именно таких гаджетов. Компания Samsung представит версию Galaxy X в рамках выставки CES-2019. Китайский бренд новинку презентует также в начале января, однако обязательно раньше конкурентов.

Известная американская корпорация Apple не может тоже обойти стороной разработку современных гнущихся смартфонов. Но «яблочная» компания не сообщает вообще даже приблизительных сроков, когда планирует создать данную продукцию. Технические специалисты раньше сообщали, что Galaxy X наделят дисплеем на 7,3 дюйма. Стоимость такого устройства составляет $1850.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
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