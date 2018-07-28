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Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo

Samsung не любит торопиться с обновлениями для собственных смартфонов. Это особенно касается среднего сегмента. Однако Galaxy J5 скоро получит новую версию Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo


В свою очередь WiFi Alliance завершил уже подготовку к публикации для общего доступа тринадцати вариантов смартфона версии Galaxy J5 (Oreo-ready). Из этого следует, что модель является сертифицированной под Android 8.0. Владельцы девайсов вскоре получить смогут долгожданное обновление. Речь в данном случае идёт в отношении версии 2017 года выпуска. При этом оригинал 2015 г не получит Android Oreo. Из сертификационного листа следует, что речь ведётся касательно версий на две сим-карты. Между тем Samsung «выкатит» обновление не для всех, так как оно нуждается в доработках. Это основательно замедляет релиз.

От компании-разработчика пользовательский интерфейс может появиться также в ПО с выходом Android Oreo. Согласно предположениям экспертов будут исключены ряд функций флагманских версий Samsung вследствие технических особенностей среднего сегмента.
 
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:40
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