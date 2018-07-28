Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo

В свою очередь WiFi Alliance завершил уже подготовку к публикации для общего доступа тринадцати вариантов смартфона версии Galaxy J5 (Oreo-ready). Из этого следует, что модель является сертифицированной под Android 8.0. Владельцы девайсов вскоре получить смогут долгожданное обновление. Речь в данном случае идёт в отношении версии 2017 года выпуска. При этом оригинал 2015 г не получит Android Oreo. Из сертификационного листа следует, что речь ведётся касательно версий на две сим-карты. Между тем Samsung «выкатит» обновление не для всех, так как оно нуждается в доработках. Это основательно замедляет релиз.От компании-разработчика пользовательский интерфейс может появиться также в ПО с выходом Android Oreo. Согласно предположениям экспертов будут исключены ряд функций флагманских версий Samsung вследствие технических особенностей среднего сегмента.