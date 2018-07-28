Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в купальнике с Ким Кардашьян

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 27 Июл 2018 в 5:27 PDT

На обнародованном снимке Настя Каменских позирует на фоне бассейна в закрытом купальнике с леопардовым принтом. В описании к данной фотографии певица выразила благодарность за тёплый приём организаторам фестиваля «Жара». Артистка рада, тому что стала частью музыкального праздника и смогла представить своим поклонникам новые композиции. После фестиваля Настя Каменских планировала продолжить свой отдых.Подписчики Насти Каменских обратили внимание на её подтянутые ягодицы. Некоторые поклонники отметили, что певица за последнее время немного поправилась и стала похожа на Ким Кардашьян. Фанаты в комментариях рекомендовали артистке больше не набирать вес, а некоторым фигура Насти понравилась, и они выразили свои комплименты.