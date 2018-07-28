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Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в купальнике с Ким Кардашьян

После фестиваля в Баку Настя Каменских заявила, что было «невероятно жарко». Накануне артистка выложила фотографию в социальной сети Instagram, где она запечатлена в купальнике, из-за подтянутых ягодиц фанаты сравнили Настю с Ким Кардашьян.

Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в купальнике с Ким Кардашьян


На обнародованном снимке Настя Каменских позирует на фоне бассейна в закрытом купальнике с леопардовым принтом. В описании к данной фотографии певица выразила благодарность за тёплый приём организаторам фестиваля «Жара». Артистка рада, тому что стала частью музыкального праздника и смогла представить своим поклонникам новые композиции. После фестиваля Настя Каменских планировала продолжить свой отдых.

Подписчики Насти Каменских обратили внимание на её подтянутые ягодицы. Некоторые поклонники отметили, что певица за последнее время немного поправилась и стала похожа на Ким Кардашьян. Фанаты в комментариях рекомендовали артистке больше не набирать вес, а некоторым фигура Насти понравилась, и они выразили свои комплименты.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:30
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