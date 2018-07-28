Глобальное потепление может оставить людей без доступа к Интернету

С повышением температур воздуха и мирового океана будут ускоренно таять ледники, угрожая прибрежным городам полным или частичным затоплением. Ущерб от природных катаклизмов уже сейчас ученым представляется как катастрофический.Американский эксперт напомнил, что только в США больше 6,5 тысяч километров интернет-кабелей уйдут под воду в ближайшие 15 лет. А поскольку распространенные в быту опто-волоконные кабеля не могут похвастаться водонепронимаемостью, то требуются оперативные превентивные меры, чтобы избежать потери доступа к Сети.Пол Барфорд заявил, что поскольку остановить тенденции глобального потепления пока не представляется возможным, необходимо уже сейчас думать о том, как не лишить человечество Интернета.