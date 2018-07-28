АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Глобальное потепление может оставить людей без доступа к Интернету

Жители целых континентов рискуют остаться без доступа к Интернету уже к 2033 году. Об этом заявил профессор информатики Пол Барфорд из Университета Висконсин-Мэдисон (США), который обвинил в грядущих проблемах глобальное потепление.

Глобальное потепление может оставить людей без доступа к Интернету

С повышением температур воздуха и мирового океана будут ускоренно таять ледники, угрожая прибрежным городам полным или частичным затоплением. Ущерб от природных катаклизмов уже сейчас ученым представляется как катастрофический.

Американский эксперт напомнил, что только в США больше 6,5 тысяч километров интернет-кабелей уйдут под воду в ближайшие 15 лет. А поскольку распространенные в быту опто-волоконные кабеля не могут похвастаться водонепронимаемостью, то требуются оперативные превентивные меры, чтобы избежать потери доступа к Сети.

Пол Барфорд заявил, что поскольку остановить тенденции глобального потепления пока не представляется возможным, необходимо уже сейчас думать о том, как не лишить человечество Интернета.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 17:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американский президент Томас Джефферсон 200 лет
Наследница Иосифа Пригожина Елизавета удивила
Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся
Ученые: Гравитационные волны заставляют облака
В США презентовали золотые Apple AirPods за $10
Наталья Подольская поразила поклонников роскошным
Татьяна Навка и Дмитрий Песков проводят отпуск в
Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить
Ученые: Дети могут стать связующим звеном в
Дмитрий Нагиев пожаловался поклонникам на сильную
Huawei презентует гнущийся современный смартфон
Облегающий наряд Кристины Орбакайте на фестивале
Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo
Сестра Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами о
Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в
Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его
Ученые назвали самые полезные для фитнеса растения
Глобальное потепление может оставить людей без
Пара влюбленных в Южной Каролине запечатлела на
Закрытие проекта Дома-2 закончилось для Ольги
Калужский автозавод Volkswagen возобновил работу
Немецкий фермер отсудил 773 тысячи евро за
Британка запечатлела на камеру неизвестное науке
Несколько “Летучих голландцев” были замечены
Александра Гозиас в БДСМ-костюме раскритиковала
На Украине найден древний скелет с таинственными
Американская семья столкнулась в лесу с огромным
Ученые: Яд в одежде мумий детей инков защищал их
«Галс-Девелопмент» завершила очередной этап в
Эксперт раскритиковал Софию Ротару за неудачный
Просмотреть все новости