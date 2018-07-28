Пара влюбленных в Южной Каролине запечатлела на камеру призрак Серого Человека

Они решили сделать несколько фото красивого зрелища, но потом заметили на кадрах полупрозрачную фигуру фантома, которой не было в реальности. Заинтригованные свидетели события решили сообщить о своем открытии журналистам, а также поговорили с местным гидом, исследующим различные паранормальные явления.Оказалось, что берег возле океана кишит призраками из разных эпох, но среди них особо выделяется Серый Человек. Он всегда приходит на это место перед грядущими ураганами, после чего синоптики предупреждают население города о шторме.