АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Пара влюбленных в Южной Каролине запечатлела на камеру призрак Серого Человека

Пара влюбленных в Южной Каролине запечатлела на камеру призрак Серого Человека. Инцидент случился в Норт-Миртл-Бич, когда американцы любовались пирсом в свете ночных фонарей на балконе отеля.

Они решили сделать несколько фото красивого зрелища, но потом заметили на кадрах полупрозрачную фигуру фантома, которой не было в реальности. Заинтригованные свидетели события решили сообщить о своем открытии журналистам, а также поговорили с местным гидом, исследующим различные паранормальные явления.

Пара влюбленных в Южной Каролине запечатлела на камеру призрак Серого Человека


Оказалось, что берег возле океана кишит призраками из разных эпох, но среди них особо выделяется Серый Человек. Он всегда приходит на это место перед грядущими ураганами, после чего синоптики предупреждают население города о шторме.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Американский президент Томас Джефферсон 200 лет
Наследница Иосифа Пригожина Елизавета удивила
Ученые: Пищевые добавки с селеном становятся
Ученые: Гравитационные волны заставляют облака
В США презентовали золотые Apple AirPods за $10
Наталья Подольская поразила поклонников роскошным
Татьяна Навка и Дмитрий Песков проводят отпуск в
Новый российский эсминец «Лидер» начнут строить
Ученые: Дети могут стать связующим звеном в
Дмитрий Нагиев пожаловался поклонникам на сильную
Huawei презентует гнущийся современный смартфон
Облегающий наряд Кристины Орбакайте на фестивале
Samsung Galaxy J5 наделят обновлением Android Oreo
Сестра Иосифа Кобзона Гелена возмущена слухами о
Фанаты сравнили Настю Каменских на снимке в
Поклонники рэпера Мота раскритиковали наряд его
Ученые назвали самые полезные для фитнеса растения
Глобальное потепление может оставить людей без
Пара влюбленных в Южной Каролине запечатлела на
Закрытие проекта Дома-2 закончилось для Ольги
Калужский автозавод Volkswagen возобновил работу
Немецкий фермер отсудил 773 тысячи евро за
Британка запечатлела на камеру неизвестное науке
Несколько “Летучих голландцев” были замечены
Александра Гозиас в БДСМ-костюме раскритиковала
На Украине найден древний скелет с таинственными
Американская семья столкнулась в лесу с огромным
Ученые: Яд в одежде мумий детей инков защищал их
«Галс-Девелопмент» завершила очередной этап в
Эксперт раскритиковал Софию Ротару за неудачный
Просмотреть все новости