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Калужский автозавод Volkswagen возобновил работу после летних каникул

Калужский автомобильный завод немецкого автоконцерна Volkswagen вновь возобновил свою работу, которая была прервана корпоративным отпуском, длившимся в период 9-27 июня этого года.

Калужский автозавод Volkswagen возобновил работу после летних каникул


Данная информация была передана российским филиалом Volkswagen. Необходимо напомнить, что на этом автозаводе осуществляется сборка транспортных средств брендов Skoda, а также Volkswagen. На данном предприятии также выпускаются бензиновые 1,6-литровые силовые агрегаты MPI серии EA211. Они используются под капотом известного немецкого седана версии Volkswagen Polo, а также чешского лифтбека версии Skoda Rapid. Экспертами «АВТОСТАТ» была опубликована информация, согласно которой дилеры за первые 6 месяцев текущего года продали 26 966 экземпляров седана Volkswagen Polo (плюс 24 процента).

Предприятие за аналогичный период выпустило 15 579 экземпляров кроссовера Volkswagen Tiguan (плюс 29%). Лифтбек Skoda Rapid реализовали в количестве 16 964 единиц (+22%).
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:45
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