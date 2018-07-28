Калужский автозавод Volkswagen возобновил работу после летних каникул

Данная информация была передана российским филиалом Volkswagen. Необходимо напомнить, что на этом автозаводе осуществляется сборка транспортных средств брендов Skoda, а также Volkswagen. На данном предприятии также выпускаются бензиновые 1,6-литровые силовые агрегаты MPI серии EA211. Они используются под капотом известного немецкого седана версии Volkswagen Polo, а также чешского лифтбека версии Skoda Rapid. Экспертами «АВТОСТАТ» была опубликована информация, согласно которой дилеры за первые 6 месяцев текущего года продали 26 966 экземпляров седана Volkswagen Polo (плюс 24 процента).Предприятие за аналогичный период выпустило 15 579 экземпляров кроссовера Volkswagen Tiguan (плюс 29%). Лифтбек Skoda Rapid реализовали в количестве 16 964 единиц (+22%).