Немецкий фермер отсудил 773 тысячи евро за древнеримскую статую

В 2009 году археологи обнаружили на фермерском поле в Ланхау фрагмент бронзовой статуи, датированный 1 веком нашей эры. Владельцу хозяйства было выплачено 48 тысяч евро в качестве компенсации за ценную историческую находку, но мужчине показалось этой суммы мало.Адвокаты истца завили о его праве на получение половины рыночной стоимости артефакта, и суд признал это требование обоснованным. В итоге власти были обязаны выплатить фермеру 773 тысячи евро, и мужчина сразу стал богачом.Статуя, о которой идет речь, представляет собой изображение коня императора Августа. Только этот фрагмент был оценен экспертами в 1.6 миллиона евро, в связи с чем фермеру полагалась ровно половина этой суммы.