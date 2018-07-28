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Немецкий фермер отсудил 773 тысячи евро за древнеримскую статую

Немецкий фермер в судебном порядке заставил власти выплатить ему 773 тысячи евро за древнеримскую статую, о чем сообщает Associated Press.

Немецкий фермер отсудил 773 тысячи евро за древнеримскую статую

В 2009 году археологи обнаружили на фермерском поле в Ланхау фрагмент бронзовой статуи, датированный 1 веком нашей эры. Владельцу хозяйства было выплачено 48 тысяч евро в качестве компенсации за ценную историческую находку, но мужчине показалось этой суммы мало.

Адвокаты истца завили о его праве на получение половины рыночной стоимости артефакта, и суд признал это требование обоснованным. В итоге власти были обязаны выплатить фермеру 773 тысячи евро, и мужчина сразу стал богачом.

Статуя, о которой идет речь, представляет собой изображение коня императора Августа. Только этот фрагмент был оценен экспертами в 1.6 миллиона евро, в связи с чем фермеру полагалась ровно половина этой суммы.
 
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Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 16:30
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