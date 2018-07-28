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Британка запечатлела на камеру неизвестное науке существо

Пользователи сетей увидели фото, опубликованное жительницей города Саутгемптона. Британка запечатлела на камеру неизвестное науке существо, найденное на пороге дома.

Женщина была шокирована видом 13- сантиметрового гибрида червя и крысы, после чего решила вынести его в рощу. Она не верит в существование пришельцев, но неприятный внешний вид этого чуда природы заставил особу изменить прежнее мнение.

Британка запечатлела на камеру неизвестное науке существо


Юзеры стали активно обсуждать сюжет, отметив, что это может быть внеземная форма жизни, заброшенная сюда гуманоидами или упавшая с НЛО. Также были версии о мутантах, вырвавшихся на свободу из лабораторий ученых. Скептики предположили, что это личинка мухи-журчалки, но не могли понять, почему она имеет столь внушительные размеры.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:15
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