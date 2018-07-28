Несколько “Летучих голландцев” были замечены свидетелями события в Красноярском море

Местные жители видели пустые лодки, дрейфующие по воде без присутствия владельцев. В процессе поиска их тела не были найдены в воде или на берегу. В первом случае только вещи, собранные для путешествия, находились внутри водного транспорта. Пока эксперты предположили, что он мог просто из-за отвязанного конца пуститься в плавание, но пока не могут найти человека.Затем рыбаки заметили плывущую термобудку, где они часто останавливались на отдых. После зимы жилье решило выйти в море без признаков жизни внутри. Тогда спасатели не стали приезжать на место происшествия после звонка сотрудников ГЭС.