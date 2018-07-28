АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Кромешная тьма среди белого дня может возникнуть из-за открытия параллельных миров и испытания внеземного оружия
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Несколько “Летучих голландцев” были замечены свидетелями события в Красноярском море

Несколько “Летучих голландцев” были замечены свидетелями события в Красноярском море. Испуганные люди сообщили о таком зрелище спасателям, после чего были проведены расследования инцидентов.

Местные жители видели пустые лодки, дрейфующие по воде без присутствия владельцев. В процессе поиска их тела не были найдены в воде или на берегу. В первом случае только вещи, собранные для путешествия, находились внутри водного транспорта. Пока эксперты предположили, что он мог просто из-за отвязанного конца пуститься в плавание, но пока не могут найти человека.

Несколько “Летучих голландцев” были замечены свидетелями события в Красноярском море


Затем рыбаки заметили плывущую термобудку, где они часто останавливались на отдых. После зимы жилье решило выйти в море без признаков жизни внутри. Тогда спасатели не стали приезжать на место происшествия после звонка сотрудников ГЭС.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глобальное потепление может оставить людей без
Пара влюбленных в Южной Каролине запечатлела на
Закрытие проекта Дома-2 закончилось для Ольги
Калужский автозавод Volkswagen возобновил работу
Немецкий фермер отсудил 773 тысячи евро за
Британка запечатлела на камеру неизвестное науке
Несколько “Летучих голландцев” были замечены
Александра Гозиас в БДСМ-костюме раскритиковала
На Украине найден древний скелет с таинственными
Американская семья столкнулась в лесу с огромным
Ученые: Яд в одежде мумий детей инков защищал их
«Галс-Девелопмент» завершила очередной этап в
Эксперт раскритиковал Софию Ротару за неудачный
Ученые выявили связь между окрашиванием волос и
В сетях свидетели события опубликовали уникальные
Ученые: Ожирение вызывает у женщин равнодушие к
Ученые: Опасные пищевые добавки могут погубить
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC
Уфолог опубликовал на YouTube видео с
Свидетели события из разных стран мира сообщили в
Специалисты выбрали лучшие современные ноутбуки
Российский бомбардировщик потопил корабль в
Около 33% российских автовладельцев ремонтируют
ИИ научили отлично писать «шекспировские сонеты»
Российские ученые разработали состав «пластиковых
Данные Google Docs опять попали в выдачу «Яндекса»
Модель Анастасия Решетова рассказала о своём
YouTube адаптируется теперь под различные
Приложение Dashlane 6 отслеживает утечку данных в
В Сети появилась тайная переписка Алены Савкиной
Просмотреть все новости