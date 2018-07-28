На Украине найден древний скелет с таинственными черными отметинами

Международной группе ученых из Украины и Польши посчастливилось сделать уникальное открытие. В ходе раскопок погребального кургана в районе реки Днестр был обнаружен скелет женщины возрастом 4,5 тысяч лет.Древние останки были украшены странными черными отметинами, для нанесения которых кто-то вскрывал могилу уже после похорон.Загадочный скелет был доставлен в Университет Адама Мицкевича (Познань, Польша), где ученые провели ряд научных исследований. По химическому анализу черных отметин, было установлено, что эти следы были нанесены уже после смерти человека и представляют собой фрагменты черного вещества наподобие древесной смолы.Исследователи выяснили, что последнее пристанище в этом кургане нашла женщина возрастом 25-30 лет, которая пользовалась большим уважением среди своих современников. Ее останки были уложены очень бережно, а после вторичного вскрытия могилы и нанесения черных узоров кости аккуратно были положены обратно в соответствии с анатомическим порядком.Предполагается, что женщина принадлежала к одному и местных кочевых народов, поскольку в районе ее захоронения отсутствуют следы построек или поселений. В те времена люди передвигались на лошадях и телегах, хороня своих близких на высоких курганах. Но до сей поры ученым никогда не попадались подобные останки, исписанные черной смолой.