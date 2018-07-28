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Американская семья столкнулась в лесу с огромным черным снежным человеком

Американская семья столкнулась в лесу с огромным черным снежным человеком. Шокированные свидетели события были напуганы таким зрелищем и поспешили быстрее покинуть территорию.

Они собирали ягоды на поляне и заметили странное существо высокого роста, которое неторопливо двигалось по дороге. Люди решили немного понаблюдать за йети, которого спугнул пролетающий над этим местом вертолет. Чудовище пригнулось к земле, поспешив скрыться за деревьями, а американцы помчались к лодке, отметив, что оно не могло быть обычным животным.

Американская семья столкнулась в лесу с огромным черным снежным человеком


Перед такими событиями снежный человек решил избавиться от фотоловушек в канадском лесу, но потом осознал, что процесс может длиться долго. Существо из иного мира быстро покинуло опасный район, но скептики после просмотра сюжета говорили об обычном представителе фауны, хотя эта версия не подтвердилась.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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