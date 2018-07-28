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Эксперт раскритиковал Софию Ротару за неудачный наряд

Эксперт в области модной индустрии раскритиковал Софию Ротару за неудачно выбранный наряд. По мнению профессионала, певица выбрала неверные элементы, тем самым усложнила образ.

Эксперт раскритиковал Софию Ротару за неудачный наряд


На днях София Ротару принимала участие в крупномасштабном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга. Артистка вышла на сцену в наряде, который стилисты назвали не совсем удачным. София Ротару выбрала для выступления платье-тунику, эксперты посчитали, что наряд испортил всё впечатление.

Артистка надела платье-тунику с брюками, что создало впечатление перегруженности. Из-за этого фигура потеряла очертания, а геометрические фигуры испортили восприятие. В целом образ певицы в данном наряде не выглядел впечатляющим.

Эксперт раскритиковал Софию Ротару за неудачный наряд
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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