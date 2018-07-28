Эксперт раскритиковал Софию Ротару за неудачный наряд

На днях София Ротару принимала участие в крупномасштабном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга. Артистка вышла на сцену в наряде, который стилисты назвали не совсем удачным. София Ротару выбрала для выступления платье-тунику, эксперты посчитали, что наряд испортил всё впечатление.Артистка надела платье-тунику с брюками, что создало впечатление перегруженности. Из-за этого фигура потеряла очертания, а геометрические фигуры испортили восприятие. В целом образ певицы в данном наряде не выглядел впечатляющим.